Bolsonaro participa da cerimônia de troca no Comando Militar Sul

Em meio à pandemia do novo coronavírus, esta quinta-feira (30), foi marcada por movimentação em Porto Alegre. Durante a manhã, o presidente da República, Jair Bolsonaro, desembarcou na cidade para participar da cerimônia de troca no Comando Militar do Sul. Em frente ao local, no Centro Histórico, apoiadores do chefe de Estado se reuniram manifestar seu prestígio ao comandante do País.

