Ciclone no RS: Impactos, responsabilidades e como prevenir futuras tragédias

publicidade

O ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na semana passada contabilizou 15 mortes, além de deixar um rastro de destruição no território gaúcho, sobretudo no Litoral Norte. O evento teve um número de mortes bem acima de ciclones anteriores, como o subtropical de 2008, que resultou em duas mortes, ou o Yakecan, que deixou uma pessoa morta no ano passado. Para entender porque o ciclone causou tantas mortes e destruição e avaliar o que pode ser feito para evitar que futuros eventos climáticos causem tanto impacto, o Direto ao Ponto conversa com a doutora em qualidade ambiental Danielle Martins. Ela é professora do Pós-Graduação em Qualidade Ambiental da Universidade Feevale e coordenadora do Laboratório de Vulnerabilidades, Riscos e Sociedade (LaVuRS) da universidade. A apresentação é de Matheus Chaparini.

Ouça: