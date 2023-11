Cobertura do Correio do Povo na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre

publicidade

Com o tema “Quem lê, sabe o caminho”, a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre conta com uma intensa programação cultural. Ao total, 650 sessões de autógrafos, 15 oficinas de literatura e escrita, 155 palestras na área geral e mais de 200 atividades na programação infantil e juvenil serão contempladas. O Direto ao Ponto especial Feira do Livro aborda os destaques da programação deste ano, com mais detalhes sobre o que já aconteceu até aqui. Ouça:

Produção, roteiro e apresentação: Leticia Pasuch

Técnica e edição: Tiago Basso

Coordenação: Luiz Gonzaga Lopes

*A cobertura do Correio do Povo na Feira do Livro de Porto Alegre 2023 é um oferecimento de Banrisul.