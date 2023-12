Como a pressão estética afeta a saúde mental e física das mulheres

publicidade

A pressão estética persegue as mulheres desde a infância até a vida adulta. Por mais que não seja uma novidade, o tema ganhou visibilidade após a cantora Sandy afirmar que não se sente bonita e confortável sem maquiagem. Em uma busca incessante pelo corpo e rosto perfeito, as mulheres se submetem cada vez mais a cirurgias invasivas e desenvolvem diversos transtornos alimentares e psicológicos. Para entender os impactos da pressão estética e os possíveis caminhos para evitar o problema, o Direto ao Ponto conversa com a psicóloga e pesquisadora Natalia Marques. A apresentação é de Camila Souza.

