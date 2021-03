Como escolher as máscaras para conter as variantes da Covid-19

publicidade

Enquanto os pesquisadores continuam a aprender mais sobre o coronavírus responsável pela Covid-19, velhas discussões retornam à pauta com o surgimento de novas ondas e diferentes variantes, como uso de máscaras. No início da pandemia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) dizia que não havia evidências suficientes para dizer que pessoas saudáveis deveriam usar máscaras, mas esse ato se tornou um dos mais eficazes e recomendados para prevenir a propagação do vírus. Outras medidas importantes são praticar distanciamento físico e lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool em gel.

Porém, nem todas as máscaras são iguais e nem todas estão amplamente disponíveis. Para explicar as diferenças entre os principais tipos existentes, sua capacidade de proteção e indicações, o Direto ao Ponto recebe Melissa Markoski, doutora em Biologia Celular e Molecular, professora de Biossegurança da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e membro da Rede Análise Covid-19.

Ouça: