Copa do Mundo: festa do Mundial enfrenta desafios do choque cultural no Catar

publicidade

A Copa do Mundo que se inicia neste domingo marca o encontro de diversos torcedores com os costumes e crenças do Catar. O governo e a FIFA projetam que um milhão de torcedores visitem o primeiro país árabe a receber um Mundial. Para analisar este “Choque Cultural” entre povos, o último episódio da Trilogia Especial do Catar 2022 conversa com a doutoranda em Estudos Estratégicos Internacionais na Ufrgs e membro do Nuprima - Núcleo de Pesquisa sobre as Relações Internacionais do Mundo Árabe, Denise De Rocchi. O jornalista Luiz Gonzaga Lopes, que visitou o Mundo Arábe, também relata suas experiências e como sentiu as normas governamentais. O Direto ao Ponto tem apresentação e a produção de Bernardo Bercht e Vítor Figueiró.

Ouça: