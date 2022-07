Covid-19: Quais dúvidas restam no terceiro ano de pandemia?

publicidade

A pandemia da Covid-19 vive seu terceiro ano no mundo e, apesar de diversas respostas obtidas após estudos sobre a doença, algumas dúvidas ainda permanecem a respeito do coronavírus. Quais os sintomas para vacinados? Quais medidas de prevenção seguem necessárias? Faz sentido higienizar embalagens de alimentos? Quantas doses de reforços serão necessárias? O Direto ao Ponto conversou com o epidemiologista Paulo Petry e foi atrás para esclarecer essas perguntas.