CPMI dos atos de 8 de janeiro: os novos movimentos em Brasília e os reflexos no governo Lula

Os atos extremistas do dia 8 de janeiro seguem reverberando no mundo político brasileiro e ganharão novos capitulos a partir desta quarta-feira, quando o requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Antidemocráticos deverá ser lido na sessão do Congresso Nacional. A partir deste momento, os trabalhos começam e devem confrontar governo e oposição no debate de narrativas sobre o que ocorreu naquele domingo em Brasília. O Direto ao Ponto conversou com a editora de Política do Correio do Povo, Mauren Xavier, para entender os reflexos dos novos movimentos em Brasília e o que esperar da postura da oposição e do governo na CPMI. O episódio tem apresentação de Vitor Figueiró e edição de Alef Alencar.