Doença letal: saiba o que é e como se transmite a febre maculosa

Uma doença não tão conhecida, a febre maculosa tem provocado mortes no Brasil. Transmitida pelo carrapato-estrela, ela ganhou maior projeção após ter vitimado de forma fatal um casal no estado de São Paulo. Conforme dados do Ministério da Saúde, 70 pessoas perderam a vida em razão da complicação em 2022, e neste ano o número já chegou a oito. O Direto ao Ponto fala com o infectologista do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), André Luiz Machado, e o especialista traz informações como sintomas, prevenção, níveis de gravidade e a transmissibilidade da manifestação patológica. A apresentação é de Lucas Eliel, e a edição é de Alef Alencar. Ouça: