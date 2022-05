Entenda o que é Síndrome de Burnout e como o problema afeta a vida pessoal e profissional

publicidade

De fácil identificação, a Síndrome de Burnout é um estresse crônico no ambiente de trabalho que não foi bem administrado, segundo definição da Organização Mundial da Saúde (OMS). O problema afeta cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros, de acordo com levantamento da International Stress Management Association (Isma-BR). Em conversa com o Direto ao Ponto, a psicanalista Clarissa Salle de Carvalho aborda quais são os comportamentos de alguém com Burnout e como o problema pode afetar a vida profissional e pessoal da população.

Ouça: