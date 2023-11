Entenda o surto de doenças respiratórias em crianças na China

publicidade

A China tem vivido um aumento significativo de casos de complicações respiratórias em crianças. A comunidade internacional teme a presença de um novo vírus, mas o governo chinês relaciona a elevação com a chegada do inverno no hemisfério norte e o fim da política "Covid zero" em seu território. O Direto ao Ponto entrevista o médico infectologista do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), André Luiz Machado. O especialista explica qual é o cenário mais provável no país asiático e também faz um panorama de como está o quadro atual de doenças que atacam o sistema respiratório no Rio Grande do Sul. A apresentação é de Lucas Eliel.