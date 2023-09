Entenda os principais pontos da minirreforma eleitoral que tramita no Congresso

publicidade

Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que promove uma minirreforma eleitoral no país. As novas regras foram aprovadas pela Câmara e podem valer já para as eleições municipais de 2024, caso o texto seja aprovado pelo Senado e sancionado. Entre as alterações propostas, a minirreforma simplifica a prestação de contas, altera regras de financiamento e tempo de televisão de candidaturas femininas, exige transporte público gratuito nos dias de eleição, entre outros pontos. Para entender o que pode mudar nas regras eleitorais, o Direto ao Ponto conversou com a jornalista Mauren Xavier, editora de política do Correio do Povo. A apresentação é de Matheus Chaparini.