Entre riscos e cautela, a expansão do novo vírus chinês

Direto ao Ponto analisa o surgimento do coronavírus que já deixou 17 mortos e mais de 500 infectados na China

O mundo assiste com receio ao desenvolvimento de um surto de infecções causadas por um novo tipo de vírus, que surgiu na China e já está se espalhando por diferentes países. De sua origem no Huanan Seafood Market, na megalópole de Wuhan, o episódio desta quarta-fera busca entender o surgimento desta nova ameaça à saúde e sua disseminação. Para isso, o Direto ao Ponto conversou com um infectologista do hospital Moinhos de Vento que analisa a situação global, explicando o que são os vírus da família coronavírus e relembrando outros casos de epidemias que aterrorizaram o mundo. A apresentação é de Eric Raupp. Ouça: