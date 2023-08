Expointer 2023: serviços e novidades com melhorias na estrutura da feira

publicidade

Os preparativos para a Expointer 2023 já estão adiantados. Um dos principais eventos do calendário do Estado, a feira acontece de 26 de agosto a 3 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Para este ano, a estrutura receberá melhorias. O pavilhão do gado de corte, um dos mais antigos do parque, foi reformado. Outro espaço que estará diferente é o Complexo do Cavalo Crioulo, que abriga as provas do Freio de Ouro. Para trazer todos os detalhes da 46ª edição da Expointer, o Direto ao Ponto conversa com a jornalista Nereida Vergara, editora de Rural do Correio do Povo. A apresentação é de Matheus Chaparini.