Gauchão 2023: com as contas em dia, Brasil de Pelotas inicia processo de recuperação no campeonato

Com os pés no chão e as contas em dia. É assim que o Brasil de Pelotas pretende encarar o Gauchão 2023. Após enfrentar dois rebaixamentos consecutivos, que deixaram o clube na Série C, o presidente do Xavante, Evânio Tavares, espera reerguer a equipe no Campeonato Estadual. Ao Direto ao Ponto, o mandatário falou das dificuldades na hora montagem do elenco e de como o velho conhecido Rogério Zimmermann pode ajudar neste processo de recuperação. Este é mais um episódio de uma série especial do Correio do Povo que irá entrevistar os dirigentes dos 12 clubes que disputarão o principal campeonato estadual. As entrevistas você pode ouvir nos principais tocadores de podcasts e neste link. A apresentação é de Felipe Uhr e Lucas Mello. Ouça: