Impactos da eleição da Argentina no Rio Grande do Sul

A vitória da chapa formada por Alberto Fernández e Kirchner em primeiro turno nas eleições argentinas leva o peromismo de volta à Casa Rosada e levanta questionamentos como o país vai se comportar depois de uma experiência mais liberal com Maurício Macri. Como a Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil e Rio Grande Sul, o resultado deve ter impactos na relação com esses dois atores. Neste episódio, discutimos a reação do agronegócio gaúcho e as expectativas para o mandato de Fernández. Apresentação de Eric Raupp e participação de Nereida Vergara.

