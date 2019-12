Impactos do acordo EUA-China para o agronegócio do RS

Países anunciaram fase 1 do acerto e cancelaram tarifas a produtos

publicidade Os Estados Unidos e a China anunciaram nesta sexta-feira a Fase Um de um acordo comercial que resultará em redução de tarifas e aumento de compras de produtos agrícolas norte-americanos pelo chineses. A medida marca uma significativa míngua na batalha de 19 meses que abalou a economia global. Apresentação de Eric Raupp. Ouça: