Marte: A busca por vida fora da Terra e o legado que a sonda Perseverance deixará para ciência

Marte tem sido, cada vez mais, o foco de interesse de exploradores na Terra. Os Emirados Árabes Unidos e a China começaram a orbitar o planeta em janeiro, juntando-se a uma armada de espaçonaves europeias e americanas que já o estudam do espaço. E os empreendedores privados estão olhando para o mundo vizinho, com alguns, como Elon Musk, imaginando que um dia talvez humanos possam viver lá. Em 18 de fevereiro, a NASA aterrissou no Planeta Vermelho o explorador robótico Perseverance, que carrega ferramentas científicas que trarão recursos avançados para a busca de vida fora da Terra.

Para falar sobre os próximos passos da Perseverance e as expectativas de habitar Marte, o Direto ao Ponto recebe Roberto Dias da Costa, professor do Departamento de Astronomia da Universidade de São Paulo.

Ouça: