O corte do gás russo e a Europa sob temor de inverno congelante

A Europa está no limiar de uma crise energética. A Rússia de Vladimir Putin suspendeu a exportação de gás natural para o continente europeu, causando efeitos negativos na economia dos países da União Europeia e lançando um temor sobre como será o próximo inverno. Ao mesmo tempo, constantes vazamentos ocorreram nos gasodutos Nord Stream 1 e 2, e o Kremlin tem sido acusado de sabotagem. Em uma entrevista com o pesquisador do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, Késsio Lemos, o Direto ao Ponto discute os possíveis cenários envolvendo a situação no futuro próximo. Participa também o jornalista Eric Raupp, residente na República Tcheca. A apresentação do episódio é de Lucas Eliel.

