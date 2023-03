South Summit: o que esperar do evento de inovação que inicia nesta quarta

publicidade

Porto Alegre volta a se tornar a capital mundial da inovação e do empreendedorismo global. A partir desta quarta-feira, a South Summit Brazil 2023 promete reunir 20 mil pessoas no Cais Mauá para uma edição ainda mais robusta em relação a de 2022. Neste ano, serão 22 mil metros quadrados, oito palcos e programações simultâneas abordando os mais diversos assuntos relacionados aos negócios. O Direto ao Ponto desta terça-feira explica o que esperar do evento de inovação nos três dias na Capital. A apresentação é de Vítor Figueiró e Brenda Fernández. A edição é de Matheus Santos.