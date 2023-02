Óvnis e as melhores músicas sobre espaço

publicidade

O mistério sobre os óvnis que cruzaram os céus da América do Norte ao longo da semana alimentou teorias sobre a origem dos objetos voadores. Balões de espionagem ou visitantes de outros planetas? Para aproveitar o debate, o Fita Expressa dessa semana faz uma viagem por músicas e artistas que tratam sobre o tema. Seja ficção científica, viagens espaciais, contatos com alienígenas...o tema é rico para a cultura pop e para a música em geral. Participam do programa Márcio Gomes, Mariana Necchi e Carmelito Bifano.

Playlist: