CHUU, ex-integrante do LOONA, faz estreia solo com "Underwater"

publicidade

Sem divulgação prévia, a cantora sul-coreana CHUU lançou o videoclipe para a canção "Underwater" nesta terça-feira (10). Demitida do girlgroup de k-pop LOONA em novembro do ano passado, a música marca a estreia oficial da sua aguardada carreira solo.

Na primeira amostra do seu projeto, a idol de 22 anos decide por se afastar dos gêneros EDM e synthpop que fundamentaram o seu antigo grupo e direciona sua sonoridade individual para melodias orgânicas e focadas na potência de sua voz.

Com direção cinematográfica e clima tropical, a produção apresenta CHUU de cabelos pintados de loiro mergulhando no mar.

"Howl", seu primeiro mini-álbum, tem data prevista para ser lançado em 18 de novembro. Além de "Underwater", o projeto também contará com outras quatro canções inéditas.

CHUU e a polêmica com a empresa BlockBerry Creative

Jim Jiwoo — mais conhecida por seu nome artístico CHUU — debutou no grupo LOONA em dezembro de 2017 com a música "Heart Attack" e rapidamente se tornou a integrante de maior popularidade do grupo.

Em 2022, em meio ao lançamento do single "Flip That" do girlgroup, a mídia sul-coreana informou que a cantora havia aberto um processo contra a empresa BlockBerry Creative pedindo a anulação do seu contrato por distribuição injustra de lucros. Depois de seis meses afastada das atividades do LOONA, o anúncio da sua demissão foi publicado através de uma nota nas redes sociais no dia 25 de novembro com a revelação de que a artista cometeu abuso de poder e ataques verbais contra membros da equipe.

A BlockBerry Criative não entrou em detalhes sobre o ocorrido, mas enfatizou que os funcionários "sofreram grandes danos com esse assunto" e, completou, afirmando que a agência se responsabiliza "na recuperação e no tratamento" para que possam "retornar à rotina normal". Também em nota, o girlgroup pediu desculpas ao fandom na ocasião.

No entanto, a polêmica causou furor nos fãs que protestaram atividamente nas redes sociais do LOONA — ao ponto de boicotarem os lançamentos do grupo, culminando, então, para que as outras integrantes também aplicarem ações para sair da empresa.

Em agosto de 2023, a Tribunal de Seul deu ganho de causa à CHUU no processo.

Como solista, ainda que não oficialmente, CHUU participou de trilhas sonoras de doramas e, no ano passado, lançou os singles "Lullaby" e "One and a Half".

Veja Também

Idol virou meme no Brasil

"Você já viu essa mulher? Se não viu, agora está vendo!" é a frase impressa em cartazes com a foto da cantora espalhados por universidades e locais inusitados em diversas cidades do Brasil. Não é exatamente possível apontar ao certo como e de onde os memes da cantora começaram a surgir, mas a teoria mais provável é a de que tenha sido uma estratégia de fãs para divulgar a idol de forma orgânica.

A brincadeira ganhou tanta repercussão que uma página de fãs do LOONA fez uma thread para listar todas as universidades do pais que possuem um cartaz da CHUU.