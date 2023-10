Descartada do álbum "Desire, I Want to Turn Into You", Caroline Polachek lança o single "Dang"

publicidade

Caroline Polachek apresenta o single “Dang”, uma das músicas que não foram incluídas no álbum "Desire, I Want to Turn Into You", e faz estreia da canção no programa The Late Show with Stephen Colbert desta quarta-feira (18).

O título da música, que parece contrastar com "Pang", nome dado para uma de suas faixas e que também intitula o seu projeto anterior, indica que previamente Polachek tinha intenções maiores com canção — porém, por decisão da própria artista, não fez parte do seu aclamado álbum lançado em fevereiro deste ano.

"Dang", produzida pela própria Caroline em parceria com Cecile Believe e Danny L Harle, combina batidas experimentais e as já características melodias sonhadoras que marcam a discografia da cantora-compositora de 38 anos. Com o uso de samples, incluindo o grito da artista interagindo com um ganso e risadas infantis, a produção apurada solidifica, mais uma vez, o trabalho de Polachek como um dos mais interessantes da atualidade.

Como uma espécie de tentativa de dar justiça para a canção, a cantora ousou na performance ao vivo no programa The Late Show with Stephen Colbert. Misturando os elementos estéticos de TED-talk, apresentação por slides, cenário projetado e figurino de professora, ela arriscou em coreografias e expressões faciais teatrais.

