Grupo de k-pop aespa anuncia comeback com o mini-álbum "DRAMA"; confira a tracklist

publicidade

Depois do EP "MY WORLD" e uma turnê mundial com 31 shows em 11 países, o quarteto sul-coreano surpreende ao divulgar o lançamento do seu quarto mini-álbum, "DRAMA", para o dia 10 de novembro.

A tracklist anunciada nesta quarta-feira revela que o projeto contará com seis canções — sendo três delas já conhecidas em performances ao vivo do grupo. Em comunicado divulgado, a empresa SM indica que a concepção artística será a de "experimentar os vocais maduros e as cores musicais do girlgroup".

O mini-álbum contará com as músicas "Drama", "Trick or Trick", "Don't Blink", "Hot Air Balloon", "YOLO" e "You". E, para aguçar a curiosidade dos fãs, a publicação veio acompanhada de um teaser.

Extremamente aguardado pela critíca especializada e pelo seu fiel fandom, o grupo, que já é considerado o mais bem-sucedido da quarta geração do k-pop, tem a missão de corresponder à expectativa que cerca "DRAMA". E, após ter conquistado o marco de vender mais de 1,37 milhões de cópias no primeiro dia de lançamento do EP "MY WORLD" em maio deste ano, aespa projeta quebrar o seu próprio recorde.

Recentemente, o grupo finalizou a sua primeira turnê mundial "SYNK : HYPER LINE" e fez apresentação única no Brasil em setembro.

Veja Também