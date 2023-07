Importância da trilha sonora para o filme da Barbie

publicidade

O filme da Barbie está entre nós. Uma das estreias mais aguardadas da temporada, a produção dirigida por Greta Gerwing e estrelada por Margot Robbie chegou aos cinemas brasileiros na última quinta. E como não poderia ser diferente, o Fita Expressa vai tratar da trilha sonora do filme, que conta com Lizzo, Nick Minaj, Dua Lipa, Billie Eilish, entre outros. Mariana Necchi, Camila Souza e Márcio Gomes participam do episódio.

Ouça: