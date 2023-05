Marina Sena e a busca por novas sonoridades em "Vício Inerente"

publicidade

Depois de fazer todo mundo deitar no seu sorriso, a cantora-compositora Marina Sena lança o seu tão aguardado segundo álbum de estúdio, “Vício Inerente”, e prova que não é one hit wonder. Com 12 faixas muitíssimo bem produzidas, ela investe nas experimentações musicais que transitam entre o trap, R&B e trip-hop sem deixar a brasilidade de lado.

O Fita Expressa dessa semana analisa o álbum e a carreira da mineira e, no último bloco do programa, aproveita para falar do cenário do pop nacional. Participam Mariana Necchi, Lucas Eliel, Caroline Grüne e Brenda Fernández.

Os artistas mencionados no programa em uma playlist. Confira: