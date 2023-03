Miley Cyrus e Lana Del Rey abrem caminhos para os grandes lançamentos pop de 2023

publicidade

As águas de março até podem ser responsáveis por marcar o fim do verão, mas o que realmente fica para este mês são os estrondosos lançamentos de Miley Cyrus e Lana Del Rey. “Undless Summer Vacation” e “Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd” são os temas do episódio do Fita Expressa, que aproveita para, além de discutir os álbuns, também projetar o que será do pop para os próximos semestres.

O programa tem a participação de Mariana Necchi, Lucas Eliel e Alef Alencar.