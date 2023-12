Spotify Wrapped 2023: os artistas mais ouvidos do ano

publicidade

O final de novembro chegou e com ele uma das datas mais aguardadas do ano. Não é a Black Friday, mas sim o momento em que você descobre o que seus amigos, família e crushes (ainda se usa "crush"?) ouviram ao longo do ano no Wrapped do Spotify. A retrospectiva da plataforma de streaming sueca revela o que mais ouvimos e também quais artistas lideram o ranking global. No Brasil, Ana Castela, Henrique & Juliano, MC Ryan SP, Marília Mendonça e Jorge & Mateus. No top global, Taylor Swift, Bad Bunny, The Weeknd, Drake e Peso Pluma. No Fita Expressa de hoje, vamos falar um pouco sobre quem está no topo das listas e também o revelar o que mais ouvimos durante o ano. Márcio Gomes, Mariana Necchi e Camila Souza participam do episódio.