Supergrupo de Phoebe Bridgers, boygenius enaltece amizade e une influências em novo álbum

publicidade

Um dos álbuns mais aguardados do ano, o novo lançamento de boygenius chegou aos tocadores de streaming. E o disco de do supergrupo formado por Phoebe Bridgers, Julien Baker e Lucy Dacus agradou críticos e fãs. "The Record" mescla canções intimistas com rocks mais vigorosos, e segue o caminho trilhado pelo EP de 2018. Márcio Gomes e Mariana Necchi falam sobre o álbum.