11 de dezembro de 1919 - A fixação das dunas no littoral

O jornal Correio do Povo de 11 de dezembro de 1919 noticiava: "O governo do Estado está resolvido a fazer a fixação das dunas do littoral do Rio Grande do Sul. A experiencia do plantio de 5.000 varas de lomba-verde feita em agosto do anno passado, na barra do Tramandahy, deu resultado satisfactorio. Brotaram quasi todas; porém, as areias movediças sepultaram-nas, salvando-se apenas 20 a 30% das que foram plantadas".

Com o número de visitantes crescendo a cada verão, o Estado começou a investir no paisagismo do litoral.

