12 de dezembro de 1919 - Os problemas das reconstrucções

O jornal Correio do Povo de 12 de dezembro de 1919 noticiava: "Londres, 11 - Discursando o Lord Balfour disse que os problemas de reconstrucção são mais complicados do que a guerra. Os alliados acham-se em presença de uma desorganisação geral das industrias e do desapparecimento, quasi total do systema de creditos nacionaes e da situação deploravel da europa central".

As reconstruções das casas, indústrias e comércios, atingidos pelos bombardeios durante a Primeira Guerra Mundial, foram muito complicadas por não haver, na época, infraestrutura, material e mão de obra. E ainda se tinha o receio de um novo conflito acontecer.

