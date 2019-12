13 de dezembro de 1919 - Ampliação do serviço de illuminação electrica

publicidade

O jornal Correio do Povo de 13 de dezembro de 1919 noticiava: "O dr. José Montaury de Aguiar Leitão, intendente municipal, em seus ultimos relatorios, tem feito sentir a necessidade da ampliação do serviço da illuminação electrica desta capital. Ainda no relatorio para o proximo exercicio financeiro occupou elle um longo capitulo sobre este melhoramento".

Com a rápida expansão social e comercial no centro de Porto Alegre, a prefeitura começou a investir na iluminação elétrica da Capital, que começou pelo Centro Histórico, como é conhecido atualmente, se expandindo pelos bairros vizinhos.

