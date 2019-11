19 de novembro de 1919 - Uma homenagem

publicidade

O Correio do Povo de 19 de novembro de 1919 noticiava: "D. Pedrito, 17 - Chegou, hontem, aqui o general Ilha Moreira, commandante da Região, sendo recebido pelo elemento official e povo pedritense. Á noite, foi levada a effeito uma manifestação popular á s. ex. por motivo do interesse e boa vontade demonstrada pelo mesmo para a construcção do trecho de estrada de ferro deste municipio, sendo essa a sua maxima aspiração para o progresso desta localidade".

O general Ilha Moreira recebeu a homenagem do povo pedritense por conseguir levar as obras de extensão das linhas férreas até Dom Pedrito, o que ajudou no desenvolvimento econômico da cidade.

