27 de novembro de 1919 - Estrada de ferro de Carlos Barbosa a Alfredo Chaves

O Correio do Povo de 26 de novembro de 1919 noticiava: "Estrada de ferro de Carlos Barbosa a Alfredo Chaves Ha dias noticiamos haver o governo do Estado aceito a proposta do sr. Eduardo Saboia para a construcção do trecho da Estrada de Ferro de Carlos Barbosa a Alfredo Chaves, no trecho compreendido entre a villa de Bento Gonçalves e o rio das Antas. Agora, como o sr. Eduardo Saboia tenha desistido de assignar o referido contracto o governo do Estado abriu nova concurrencia, devendo as propostas ser entregues na Secretaria de Obras Publicas, até o dia 26 de dezembro, proximo, ás 14 horas".

Alfredo Possas e Renato Bohusch falam sobre as obras de construção do túnel que atravessa até a cidade de Veranopólis.

