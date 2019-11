29 de novembro de 1919 - O cáes da Capital

publicidade

O jornal Correio do Povo de 29 de novembro de 1919 noticiava: "O governo do Estado, por acto de hontem, autorisou a Secretaria das Obras Públicas a adquirir dous rebocadores, de 150 cavallos de força cada um, em construcção nos estaleiros da Companhia Costeira, no Rio de Janeiro, e dous batelões lameiros de 250 metros cubicos cada um, os quaes serão construidos aqui ou naquella cidade".

A construção do cais do porto de Porto Alegre, foi na época, a maior obra de infraestrutura da capital gaúcha, que alterou toda a estrutura do centro da cidade.

