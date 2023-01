Declaração ao namorado e defesa à democracia, a posse de Eduardo Leite

publicidade

Primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul desde a redemocratização, Eduardo (PSDB) assumiu o cargo novamente em duas cerimônias realizadas neste domingo. A primeira, na Assembleia Legislativa, seguiu o rito e foi marcada pelo discurso de defesa da democracia e desafios do Estado. A segunda, da transmissão do cargo, no Piratini, teve quebra de protocolo, ausências de secretários e declaração do tucano ao namorado, Thalis Bolzan.

Nesta edição do podcast Matriz, contamos tudo o que aconteceu, com as participações da colunista Taline Oppitz, a repórter Flavia Bemfica e o repórter Felipe Nabinger.