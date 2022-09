O que esperar do debate entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul

publicidade

Faltando pouco menos de duas semanas para as eleições de 2022, a Rádio Guaíba, o jornal Correio do Povo e a Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs) promovem nesta quarta-feira um importante encontro entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Participarão do encontro os seguintes candidatos, por ordem alfabética: Edegar Pretto (PT), Eduardo Leite (PSDB), Luís Carlos Heinze (PP), Onyx Lorenzoni (PL), Ricardo Jobim (Novo), Roberto Argenta (PSC) Vicente Bogo (PSB) e Vieira da Cunha (PDT).

O debate terá transmissão pelo Youtube do Correio do Povo e da Amrigs, além da Rádio Guaíba. O Correio do Povo prepara uma cobertura especial também no site, na qual será possível acompanhar os bastidores do encontro. Ouça: