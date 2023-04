Saiba o que esperar da votação do reajuste para os professores na Assembleia

publicidade

O PL 139/2023, que reajusta em 9,45% o subsídio dos professores da rede estadual, garantindo o piso nacional da categoria, vai à votação nesta terça-feira. Mesmo com tendência de aprovação, movimentos para, pelo menos, apreciar emendas da bancada da esquerda e, talvez, de uma oposição do campo mais à direita, em galerias que deverão estar tomadas pelos docentes. As diferenças do que o governo promete e o que cobram os professores e as movimentações que antecedem a apreciação estão neste episódio do podcast Matriz, no qual Felipe Nabinger ouviu deputados envolvidos nas discussões na Assembleia Legislativa.

Ouça: