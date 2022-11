EUA e China se unindo

publicidade

"Eu absolutamente acredito que não precisa haver outra Guerra Fria”. Esta declaração foi proferida pelo presidente norte-americano Joe Biden, após encontro com o presidente da China, Xi Jinping, antes da reunião de cúpula do G-20 em Bali, na Indonésia. E a declaração é contundente, porque os dois países, já há algum tempo, vinham mantendo o que se convencionou chamar de Guerra 2.0, a qual envolvia as disputas de produção e de mercado entre as duas potências. Especialmente durante o governo de Donald Trump, as disputas entre os dois países se acirraram.

