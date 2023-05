publicidade

No Dia da Europa a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi a Kiev manifestar apoio aos ucranianos, enquanto que o chefe do governo alemão, Olaf Sholtz discursou no Parlamento Europeu reforçando a necessidade de apoio da Europa à Ucrânia para derrotar a Rússia.

Ouça: