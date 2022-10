Giorgia Meloni e os imigrantes

publicidade

Giorgia Meloni deve assumir o governo da Itália nos próximos dias, depois de ter sido eleita com uma plataforma nacionalista, de defesa de valores tradicionais, enfatizando ser mulher, mãe e italiana. Sua política é contra a imigração e a islamização da Europa. Neste domingo, ela foi alvo indireto de críticas do papa Francisco, o qual afirmou que “a exclusão dos migrantes é escandalosa”. De fato, é criminosa. “Faz com que morram na nossa frente”. Em primeiro lugar, é preciso dizer que os países europeus vêm sendo inundados diariamente por levas imigrantes, que fogem das guerras no Oriente Médio ou na África.

