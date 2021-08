publicidade

Deputados continuam namorando com sistema eleitoral chamado de "Distritão", que é certamente o pior do mundo. Utilizado apenas em dois países no mundo todo, Afeganistão e Jordânia, o sistema acaba por privilegiar aqueles mais famosos e com maior poder econômico em detrimento das minorias.

É o momento do Brasil ficar atento as mudanças que estão sendo encaminhadas, será este o melhor caminho?

Ouça: