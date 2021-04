Privilégios na crise

publicidade

O Brasil parece avançar para trás, é manchete no mundo todo, e de maneira não positiva. O conservador jornal "Estadão", que não pode ser acusado de comunismo noticia assim: "Lira, eleva teto de reembolso e deputado terá R$ 135.000,00 para despesas médicas. Com a decisão do presidente da Câmara, o valor da restituição aumenta 170%."

Já na revista Piauí, uma matéria diz que hospitais militares receberam 3,3 milhões de reais, hospitais onde inicialmente civis não teriam acesso.

