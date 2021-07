Com amanhecer frio, quinta-feira será de sol e tarde agradável no RS

publicidade

O frio permanece no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. No entanto, as marcas baixas aparecerão ao amanhecer e darão espaço para um clima ameno ao longo do dia. O sol predomina e todo o território gaúcho deve registrar amplos períodos de céu claro.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o tempo aberto e o perfil seco da atmosfera provocarão um intenso resfriamento noturno. Por isso, o dia terá grande amplitude têrmica em todo o Estado. Em Vacaria, a mínima será de -3°C e a máxima de 22°C.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital é de 5°C, e a máxima fica na casa dos 21°C.

Mínimas e máximas no RS

Erechim 3°C / 25°C

Santa Rosa 4°C / 27°C

Caxias do Sul 2°C / 23°C

Torres 7°C / 22°C

Bagé 2°C / 22°C

Rio Grande 4°C / 19°C