Domingo será de sol e alta temperatura no Rio Grande do Sul

Após um sábado atípico de calor no inverno, o sol volta a aparecer neste domingo, mas com nuvens. Em muitos locais haverá nevoeiro ou cobertura de nuvens baixas de manhã por conta de inversão térmica. Uma massa de ar quente atua no Rio Grande do Sul e traz um dia de temperatura muito acima da média desta época do ano.

O começo da manhã é de temperatura amena, mas depois aquece rapidamente e se espera uma tarde com máximas elevadas para julho e calor. A temperatura segue bastante alta na Capital e no interior gaúcho na primeira metade da semana.