Frente fria traz instabilidade ao RS nesta quarta-feira

publicidade

O Rio Grande do Sul terá um dia de instabilidade, com aumento de nebulosidade e pancadas de chuva nesta quarta-feira. Em algumas regiões, de maneira isolada, podem ocorrer temporais localizados de vento forte e granizo. A temperatura não sobe tanto quanto nesta terça-feira, mas será um dia quente no território gaúcho.

De acordo com a MetSul Meteorologia, aberturas de sol entre as nuvens podem ocorrer em diferentes pontos no decorrer do dia, o que vai contribuir para uma forte sensação de abafamento pela alta umidade.

Em Porto Alegre, a quarta-feira deve ter sol e possibilidade de chuva. As marcas ficam entre 22°C e 31°C.



Mínimas e Máximas

Capão da Canoa 22°C | 30°C

Caxias do Sul 20°C | 28°C

Erechim 21°C | 28°C

Bagé 22°C | 28°C

Alegrete 22°C | 29°C

Uruguaiana 22°C | 30°C