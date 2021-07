Quarta-feira começa fria, mas tarde será amena em todo o RS

publicidade

Após dias de intenso frio, a temperatura será amena em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Depois de um amanhecer gelado, no decorrer do dia, o sol aparece e são esperados períodos de céu claro na maior parte do Estado, o que elevará as máximas.

De acordo com a MetSul Metereologia, em algumas regiões, o dia será muito frio ao amanhecer, mas, ainda assim, menos intenso que na terça-feira. Existe a expectativa de geada em diversas localidades. Em São José dos Ausentes, a mínima será de -2°C e a máxima de 16°C.

Em Porto Alegre, o sol predomina. A mínima na Capital deve ser de 5°C, e a máxima não ultrapassa os 18°C.

Mínimas e máximas no RS

Caxias do Sul 3°C / 19°C

Vacaria -2°C / 18°C

Santana do Livramento 0°C / 17°C

Bagé 1°C / 17°C

Santa Maria 3°C / 19°C

Erechim 3°C / 20°C