Segunda-feira começa com céu nublado no RS, mas tempo abre à tarde

publicidade

O amanhecer de segunda-feira será de céu encoberto, com muitas nuvens e todo o território gaúcho. Nas primeiras horas do dia, há possibilidade de chuva leve ou garoa em algumas regiões do Estado, como a Metade Norte, a faixa Leste e a Região Metropolitana. Segundo a MetSul, pode haver nevoeiro ou neblina em alguns pontos.

Mesmo com tempo fechado, não faz frio. A mínima prevista para o Rio Grande do Sul é de 12ºC, em Ausentes. Ao longo do dia, a nebulosidade diminui e o sol aparece entre nuvens na maior parte do Estado. Com isso, as temperaturas sobem à tarde, superando as máximas do domingo. A máxima prevista é de 26ºC , em Santiago.

Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC e máxima de 24ºC.

Mínimas e máximas pelo RS:

Caxias do Sul 14ºC / 19 ºC /

Ausentes 12ºC / 17ºC

Santiago 15ºC / 26ºC

Santa Maria 16ºC / 23ºC

Torres 16ºC / 23ºC