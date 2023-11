Sol predomina, mas regiões do RS podem ter temporal neste sábado

publicidade

O sol aparece com nuvens em grande parte do Rio Grande do Sul neste sábado, 11. Áreas de instabilidade trazem chuva e trovoadas para pontos do Sul e do Oeste, perto da fronteira com o Uruguai, de manhã. Da tarde para a noite, a instabilidade avança e atinge a maioria das cidades gaúchas. Antes da instabilidade, a temperatura estará muito alta na Metade Norte gaúcha com calor intenso. Com o calorão, a chuva pode chegar com força e risco de vento forte em diferentes cidades na segunda metade do dia. Há risco de tempestades localmente severas com granizo de variado tamanho e vendavais fortes.

A MetSul Meteorologia reforça o alerta sobre uma longa sequência de dias com risco de temporais isolados no Sul do Brasil e volumes elevados a excessivos de chuva no Rio Grande do Sul. Neste fim de semana e durante a próxima semana, as condições serão favoráveis ao registro de tempestades localizadas no Rio Grande do Sul. Os temporais isolados podem provocar chuva intensa com elevados volumes em curtos intervalos, rajadas de vento fortes e ainda queda de granizo.

Mínimas e máximas pelo RS:

Santa Rosa 23ºC / 37°C

Erechim 20°C / 34°C

São José dos Ausentes 17ºC / 28°C

Santa Cruz 21ºC / 32°C

Santiago 21°C / 31°C