Tempo abafado e instável predomina no RS nesta terça-feira

O Rio Grande do Sul viverá um dia de sol entre nuvens, com sensação de abafamento e instabilidade ao longo de toda terça-feira. Apesar do ar quente e úmido, o tempo firme não é garantido em algumas regiões. Pela manhã, há chance de chuva isolada na Fronteira Oeste.

De acordo com a MetSul, da tarde para a noite, pancadas de chuva localizadas e típicas de verão atingem diversas cidades da Metade Norte. Do Centro para o Sul gaúcho o tempo firme prevalece.

O dia começa agradável, mas aquece rapidamente e faz calor durante a tarde. Em Porto Alegre, o sol aparece, mas com chances de pancada de chuva, a mínima é de 22°C e a máxima chega aos 31°C.

Mínimas e máximas no RS

Bagé 18°C / 31°C

Santa Cruz 22°C / 33°C

Vacaria 15°C / 27ºC

Torres 22°C / 29°C

Erechim 19°C / 32°C